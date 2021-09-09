В США усомнились в планах Ирана возобновить ядерную сделку

США считают, что власти Ирана до сих пор не приняли решение по поводу возвращения к переговорам о восстановлении ядерной сделки или отказа от них. Об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс, пишет РИА Новости.

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«Это решение, которое им необходимо принять, решение, о котором они должны сообщить. Они, насколько я знаю, такого решения не приняли и, конечно, о нем не сообщили», — отметил он.

Соединенные Штаты призвали Иран к скорейшему возобновлению переговоров в Вене о восстановлении ядерной сделки и предупреждают, что возможности для этого небесконечны.

Ранее сообщалось о готовности Вашингтона снять некоторые санкции против Тегерана, чтобы заставить Иран вернуться к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий по его ядерной программе. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала «обнадеживающей» дискуссию по судьбе иранской ядерной сделки.