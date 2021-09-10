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Евросоюз исключил шесть стран из списка разрешенных для поездок

Lenta.ruиещё 5
31 минуту назад

Власти Евросоюза исключили шесть стран из списка разрешенных для необязательных поездок в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Совета ЕС.

Евросоюз исключил шесть стран из списка разрешенных для поездок
Фото: EPAEPA

Из списка исключили Армению, Азербайджан, Албанию, Сербию, Бруней и Японию. Европейские службы временно ограничили въезд в эти страны. Отмечается, что под термин необязательных поездок попадают в том числе туристические визиты.

30 августа сообщалось, что власти Евросоюза запретили свободный въезд из США, так как в стране растет заболеваемость коронавирусом. Страну также исключили из указанного списка. Соединенные Штаты, в свою очередь, позволяют поездки из Евросоюза только в случае крайней необходимости — то есть придерживаются того режима, который предложили в ЕС.

На сегодняшний день необязательные поездки из стран Евросоюза разрешены в 12 стран, в числе которых Молдавия, Украина, Австралия, Новая Зеландия, Канада, Иордания, Босния и Герцеговина, Саудовская Аравия, Катар, Сингапур и Южная Корея. Недавно в список также включили Уругвай.

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