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ЕС исключил шесть стран из списка разрешенных для поездок государств

Вечерняя Москваиещё 4
51 минуту назад

Евросоюз (ЕС) исключил шесть государств из списка стран и территорий, куда разрешены необязательные поездки в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщили в Совете ЕС в четверг, 9 сентября.

Евросоюз сократил список разрешенных для поездок стран
Фото: European Parliament / CC BY-NC-ND 2.0European Parliament / CC BY-NC-ND 2.0

— Совет обновил список стран и территорий, для которых ограничения необязательных поездок должны быть временно отменены. В частности, Армения, Азербайджан, Албания, Сербия, Бруней и Япония исключены из этого списка. Необязательные поездки в государства, не входящие в этот список, временно ограничены, — говорится в сообщении.

Также ведомство добавило в перечень Уругвай. Последний раз ЕС обновлял список 30 августа, тогда из него исключили шесть стран, в том числе США.

Необязательные поездки из Европы возможны в Украину, Молдавию, Новую Зеландию, Канаду, Австралию, Саудовскую Аравию, Иорданию, Сингапур, Боснию и Герцеговину, Катар, Южную Корею, а также в Уругвай, отмечается на сайте Совета ЕС.

9 сентября сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена запланировала провести международный саммит, посвященный реагированию на пандемию коронавируса и глобальным усилиям по вакцинации. Вашингтон уже уведомил некоторые страны о своих планах, но официальные приглашения пока не разослал.

Саммит хотят приурочить к заседаниям Генеральной Ассамблеи ООН, намеченным на предпоследнюю неделю сентября. Отмечается, что мероприятие будет включать обсуждения, которые направлены на улучшение координации по борьбе с COVID-19 в мире по целому ряду областей.

На нем планируется обсудить пути улучшения производства и распространения вакцин и увеличение поставок кислорода в нуждающиеся страны, а также возможность международного сотрудничества в области исследований и разработок, связанных с коронавирусом.

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