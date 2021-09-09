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Ким Чен Ын похудел, ракеты не показали. Как прошел парад в Пхеньяне

Газета.Ru
1 час назад

Празднование было сдержанным, и выделялось лишь появлением марширующего отряда в комбинезонах химзащиты — это подразделение экстренной профилактики заболеваний. COVID-19, по версии официального Пхеньяна, в стране нет.

Военный парад в честь 73-й годовщины основания КНДР на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне, 2021 год
1/18 Военный парад в честь 73-й годовщины основания КНДР на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне, 2021 год
Фото: KCNA/Reuters
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Северокорейский лидер Ким Чен Ын с детьми на торжественном мероприятии в честь годовщины основания КНДР, 2021 год
2/18 Северокорейский лидер Ким Чен Ын с детьми на торжественном мероприятии в честь годовщины основания КНДР, 2021 год
Фото: KCNA/Reuters
Военный парад в честь 73-й годовщины основания КНДР на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне, 2021 год
3/18 Военный парад в честь 73-й годовщины основания КНДР на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне, 2021 год
Фото: KCNA/Reuters
Военный парад в честь 73-й годовщины основания КНДР на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне, 2021 год
4/18 Военный парад в честь 73-й годовщины основания КНДР на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне, 2021 год
Фото: KCNA/Reuters
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Военный парад в честь 73-й годовщины основания КНДР на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне, 2021 год
5/18 Военный парад в честь 73-й годовщины основания КНДР на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне, 2021 год
Фото: KCNA/Reuters
Военный парад в честь 73-й годовщины основания КНДР на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне, 2021 год
6/18 Военный парад в честь 73-й годовщины основания КНДР на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне, 2021 год
Фото: KCNA/Reuters
Марширующий отряд в оранжевых защитных костюмах на параде на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне, 2021 год
7/18 Марширующий отряд в оранжевых защитных костюмах на параде на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне, 2021 год
Фото: KCNA/Reuters
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Военный парад в честь 73-й годовщины основания КНДР на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне, 2021 год
8/18 Военный парад в честь 73-й годовщины основания КНДР на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне, 2021 год
Фото: KCNA/Reuters
Военный парад в честь 73-й годовщины основания КНДР на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне, 2021 год
9/18 Военный парад в честь 73-й годовщины основания КНДР на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне, 2021 год
Фото: KCNA/Reuters
Северокорейский лидер Ким Чен Ын на военном параде в честь годовщины основания КНДР, 2021 год
10/18 Северокорейский лидер Ким Чен Ын на военном параде в честь годовщины основания КНДР, 2021 год
Фото: KCNA/Reuters
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Северокорейский лидер Ким Чен Ын на военном параде в честь годовщины основания КНДР, 2021 год
11/18 Северокорейский лидер Ким Чен Ын на военном параде в честь годовщины основания КНДР, 2021 год
Фото: KCNA/Reuters
Северокорейский лидер Ким Чен Ын на военном параде в честь годовщины основания КНДР, 2021 год
12/18 Северокорейский лидер Ким Чен Ын на военном параде в честь годовщины основания КНДР, 2021 год
Фото: KCNA/Reuters
Марширующий отряд со служебными собаками на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне, 2021 год
13/18 Марширующий отряд со служебными собаками на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне, 2021 год
Фото: KCNA/Reuters
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Военная кавалерия на военном параде в честь годовщины основания КНДР, 2021 год
14/18 Военная кавалерия на военном параде в честь годовщины основания КНДР, 2021 год
Фото: KCNA/Reuters
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время мероприятия по случаю 73-й годовщины основания КНДР в Пхеньяне, 2021 год
15/18 Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время мероприятия по случаю 73-й годовщины основания КНДР в Пхеньяне, 2021 год
Фото: KCNA/Reuters
Северокорейский лидер Ким Чен Ын на торжественном ужине по случаю 73-й годовщины основания Северной Кореи в Пхеньяне, 2021 год
16/18 Северокорейский лидер Ким Чен Ын на торжественном ужине по случаю 73-й годовщины основания Северной Кореи в Пхеньяне, 2021 год
Фото: KCNA/Reuters
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Торжественные мероприятия на военном параде в честь годовщины основания КНДР, 2021 год
17/18 Торжественные мероприятия на военном параде в честь годовщины основания КНДР, 2021 год
Фото: KCNA/Reuters
Фейерверки в честь 73-й годовщины основания республики на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне, 2021 год
18/18 Фейерверки в честь 73-й годовщины основания республики на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне, 2021 год
Фото: KCNA/Reuters

На площади имени Ким Ир Сена появился и товарищ Ким Чен Ын, который, как отметили иностранные СМИ, «поразительно хорошо» выглядел на фоне новостей о своем похудении. Он помахал толпе рукой, но от выступления и речей отказался. В отличие от прошлогоднего парада, на котором блистательный лидер народной и демократической республики показывал баллистические ракеты и говорил о ядерном потенциале

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