Обзор иноСМИ: Россию предупредили о расплате за «плохую идею»

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Фото: Рамблер Рамблер

Россию предупредили о расплате за «плохую идею»

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Эксперты, опрошенные британским таблоидом Daily Express, считают, что Россия может намеренно создать энергетический кризис, сократив поставки газа в Великобританию. Профессор Майкл Брэдшоу из Warwick Business School предупредил, что это «плохая идея», которая может нанести удар по самой Москве.

По словам Брэдшоу, если Россия создаст дефицит искусственно, это укрепит взгляды противников «Северного потока - 2» и изменит мнение сторонников проекта. Также он добавил, что у Великобритании и других стран, импортирующих сжиженный природный газ (СПГ), есть способ ограничить контроль России над поставками топлива. Он добавил, что Польша, к примеру, готова платить за СПГ дороже ради отказа от газа из РФ. В комментариях к материалу некоторые британцы написали, что эксперты пытаются посеять панику. «Мы получаем из России менее десяти процентов от нашей потребности в топливе! Зачем вы раскручиваете фейковую историю?» - написал Glyn 34 2.

«Равносильно самоубийству»: китайцы открестились от ядерной войны

Генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил Китай в стремительном наращивании ядерного арсенала «без ограничений и без прозрачности». Китайское издание «Хуаньцю шибао» заявило, что сторонники Вашингтона используют такую «дискурсивную ловушку», чтобы «похоронить проницательность мира».

«Хуаньцю шибао» подчеркнуло, что китайский арсенал ядерных боеголовок и пусковых установок гораздо меньше американского. «Если Китай решится нанести ядерный удар по США и НАТО с таким уровнем ядерных вооружений, это будет равносильно стратегическому самоубийству», - отмечает «Хуаньцю шибао».

Франция запретила продажу лодок в Кале из-за мигрантов

Французские власти запретили продавать надувные лодки и каяки в магазинах порта Кале (ближайший к Англии французский город), а также топливо для моторных лодок в больших объемах, чтобы помешать мигрантам пересекать Ла-Манш. Об этом рассказал британский таблоид The Sun.

Кроме того, на французское побережье отправили усиленные полицейские патрули, который должны предотвратить кражи лодочных моторов. The Sun отмечает, что за последние дни из Франции в Англию прибыло около 300 человек.

«В ту сторону двери открыты»: украинцев с двумя паспортами «отправили» в Россию

Украинский вице-премьер Алексей Резников заявил, что Киев не признает российские паспорта жителей Донбасса и после реинтеграции ДНР и ЛНР людям с двойным гражданством «не будут мешать уехать». Об этом сообщает «РБК - Украина».

Резников подчеркнул, что «в ту сторону двери открыты». «Паспортизацию они начали, чтобы потом говорить о «русском мире» и использовать как повод для «защиты своих граждан», - заявил вице-премьер.

Пентагон предупредил о возвращении «Аль-Каиды»

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что террористическая группировка «Аль-Каида» (запрещена в России), «использовавшая Афганистан в качестве плацдарма для нападения на США», попытается возродиться в регионе. Об этом сообщает Fox News.