Венгрия истратила запасы вакцины «Спутник V»

Все запасы российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Венгрии полностью использованы, сообщил глава МИД страны Петер Сийярто.
Сийярто заявил, что «мы уже полностью использовали наши запасы вакцины «Спутник V», передает РБК.
Он указал, что препарат был очень популярен, в результате вакцины получили почти 1 млн граждан.
Отметим, что население Венгрии по данным на 2021 год составляет 9 млн 730 тыс. человек.
Ранее Сийярто по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым сообщил, что «Спутник V» будет производиться со следующего года в Венгрии. Он также выразил надежду на скорое одобрение «Спутника V» в ВОЗ.