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Венгрия истратила запасы вакцины «Спутник V»

Деловая газета "Взгляд"
18 минут назад

Все запасы российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Венгрии полностью использованы, сообщил глава МИД страны Петер Сийярто.

Венгрия истратила запасы вакцины «Спутник V»
Фото: ТАССТАСС

Сийярто заявил, что «мы уже полностью использовали наши запасы вакцины «Спутник V», передает РБК.

Он указал, что препарат был очень популярен, в результате вакцины получили почти 1 млн граждан.

Отметим, что население Венгрии по данным на 2021 год составляет 9 млн 730 тыс. человек.

Ранее Сийярто по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым сообщил, что «Спутник V» будет производиться со следующего года в Венгрии. Он также выразил надежду на скорое одобрение «Спутника V» в ВОЗ.

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