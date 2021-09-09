Венгрия истратила запасы вакцины «Спутник V»

Все запасы российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Венгрии полностью использованы, сообщил глава МИД страны Петер Сийярто.

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Сийярто заявил, что «мы уже полностью использовали наши запасы вакцины «Спутник V», передает РБК.

Он указал, что препарат был очень популярен, в результате вакцины получили почти 1 млн граждан.

Отметим, что население Венгрии по данным на 2021 год составляет 9 млн 730 тыс. человек.