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Талибы заявили, что в их управлении появятся должности для женщин

Ura.Ruиещё 1
43 минуты назад

В управлении террористической организацией «Талибан» (запрещена на территории РФ) появятся должности для женщин. Об этом заявил представитель талибов Забиулла Муджахид.

Талибы пообещали должности для женщин в управлении
Фото:  gazeta.ru gazeta.ru

«Это правительство временное. У нас будут должности для женщин с соблюдением законов шариата. Это начало, но мы найдем место женщинам. Они смогут быть частью правительства. Это будет наш второй этап», — заявил Муджахид французскому телеканалу BFMTV.

Ранее сообщалось, что талибы заявили об иностранном финансировании протестов, которые прошли в западной части Кабула. Большая часть протестующих были женщины, которые требовали обеспечить участие женщин в управлении страной. Для разгона акции протеста талибы открывали огонь и избивали участниц палками.

В мире,Талибан,Россия,
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