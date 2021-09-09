Талибы пообещали должности для женщин в управлении

В управлении террористической организацией «Талибан» (запрещена на территории РФ) появятся должности для женщин. Об этом заявил представитель талибов Забиулла Муджахид.
«Это правительство временное. У нас будут должности для женщин с соблюдением законов шариата. Это начало, но мы найдем место женщинам. Они смогут быть частью правительства. Это будет наш второй этап», — заявил Муджахид французскому телеканалу BFMTV.
Ранее сообщалось, что талибы заявили об иностранном финансировании протестов, которые прошли в западной части Кабула. Большая часть протестующих были женщины, которые требовали обеспечить участие женщин в управлении страной. Для разгона акции протеста талибы открывали огонь и избивали участниц палками.