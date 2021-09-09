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В США назвали сферу, в которой Россия может стать союзником

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
1 час назад

Россия может помочь США в денуклеаризации Северной Кореи и стать ценным союзником, пишет обозреватель Дуг Бэндоу в статье для американского журнала National Interest.

В США назвали сферу, в которой Россия может стать союзником
Фото: flickr.comflickr.com

Бэндоу отмечает, что Северная Корея представляет собой «трудноразрешимую проблему» для Вашингтона и ее масштаб со временем будет увеличиваться, передает РИА «Новости».

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Кроме угрозы усиления северокорейского ядерного арсенала, существуют и другие противоречия, например, отказ КНДР от вакцин, отрицание экономических реформ, социально-культурные запреты в отношении граждан.

Обозреватель считает, что эта страна может стать ключевым регионом в российско-американских отношениях.

Однако для этого нужно, чтобы США предприняли какие-либо усилия для ослабления напряженности с Россией, несмотря на разногласия в других геополитических вопросах, например, по Украине или Сирии.

Бэндоу указывает, что Пхеньян считает ядерное оружие единственной реальной гарантией обеспечения собственной безопасности, и через несколько лет в его арсенале будет около двухсот единиц техники.

При этом, по мнению эксперта, для России и США превращение КНДР в ядерную державу – невыгодный исход событий, и в этом их интересы совпадают. Автор считает, что стабильность Пхеньяна не интересует Москву, а торговый оборот между ними крайне небольшой.

Кроме того, пишет он, Россия неоднократно заявляла о необходимости многостороннего диалога и, так же как и Штаты, проводила переговоры с Южной Кореей, однако трехсторонняя встреча не состоялась.

Возможным вариантом решения этой внешнеполитической проблемы станет объединение Северной и Южной Кореи – Вашингтону необходимо активизировать дискуссию с Москвой и добиться ее поддержки, а затем заключить соглашение, считает публицист.

«Администрации Байдена следует начать серьезное взаимодействие с Москвой по этому вопросу», – подытожил обозреватель.

В июне США заявили о готовности разговаривать с КНДР по ядерной программе. До этого лидер КНДР Ким Чен Ын заявлял, что Северная Корея должна готовиться как к диалогу, так и к конфронтации с новым руководством США.

Вместе с тем в мае Госдеп отказал КНДР в праве на ядерный статус. Президент США Джо Байден заявлял, что главный внешнеполитический приоритет США – проблема Северной Кореи и денуклеаризации Корейского полуострова. Он также выражал готовность встретиться с Ким Чен Ыном.

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