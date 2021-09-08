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Мужчина голыми руками взял самую опасную медузу в мире. Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

В Австралии местный житель по имени Джако голыми руками взял самую опасную в мире медузу, чтобы продемонстрировать, как можно избежать ожога. На соответствующую запись обратил внимание таблоид Daily Mail.

На кадрах запечатлено, как мужчина берет в руки смертельно ядовитую кубомедузу и показывает ее на камеру, а затем бросает обратно в воду.

«Я достаточно сумасшедший, чтобы думать, что у меня иммунитет», — заявляет Джако.

Мужчина рассказал, что от встречи с медузой у него на теле остались ожоги. Он также предупреждает, что нужно быть крайне осторожным с щупальцами этого опасного морского обитателя.

В северном Квинсленде для защиты людей от кубомедуз вдоль пляжей натягивают специальные сети. Тем не менее практически каждый год в Австралии фиксируют смертельные случаи от ожогов, после соприкосновения с медузами.

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