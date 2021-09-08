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Появилось видео из затопленной больницы в Мексике

Александр Кузьмин
36 минут назад

В штате Идальго в центральной части Мексики в затопленной больнице погибло 17 человек. Видео из медучреждения публикует telegram-канал «Life shot».

Сообщается, что причиной потопа стали сильные ливни, которые прошли в Мексике в понедельник. Из берегов вышла река Тула. В результате наводнения в клинике произошло отключение системы подачи кислорода. Пациентов медучреждения эвакуируют.

После наводнения в Тула оказались затоплены около двух тысяч домов. К ликвидации последствий потопа привлечены около тысячи спасателей, военнослужащих и бойцов Нацгвардии.

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