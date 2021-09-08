Появилось видео из затопленной больницы в Мексике

В штате Идальго в центральной части Мексики в затопленной больнице погибло 17 человек. Видео из медучреждения публикует telegram-канал «Life shot».

Сообщается, что причиной потопа стали сильные ливни, которые прошли в Мексике в понедельник. Из берегов вышла река Тула. В результате наводнения в клинике произошло отключение системы подачи кислорода. Пациентов медучреждения эвакуируют.