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Сильное землетрясение в Мексике попало на видео

Александр Кузьмин
2 часа назад

В Мексике сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 7.4.Очаг находится в 14 км от юго-востоку от Акапулько на глубине 10 метров. Видео публикует telegram-канал «Life shot».

Толчки также ощущаются в столице Мексики. Как сообщает глава правительства города Клаудия Шейнбаум в некоторых районах Мехико землетрясение привело к отключению. электричества.

По информации Reuters на западном побережье страны объявлена угроза цунами. Местные службы гражданской защиты сообщили, что из-за землетрясения на дороги в штате обрушились оползни и камнепады.

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