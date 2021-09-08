Сильное землетрясение в Мексике попало на видео

В Мексике сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 7.4.Очаг находится в 14 км от юго-востоку от Акапулько на глубине 10 метров. Видео публикует telegram-канал «Life shot».

Толчки также ощущаются в столице Мексики. Как сообщает глава правительства города Клаудия Шейнбаум в некоторых районах Мехико землетрясение привело к отключению. электричества.