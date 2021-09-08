Митинги в поддержку президента Бразилии попали на видео

Президент Бразилии Жаир Болсонару вывел своих сторонников на многотысячные митинги в разных городах страны. Видео из Рио-де-Жанейро появилось в telegram-канале «RT на русском».
Сообщается, что президент обвиняет Верховный суд в помехе властям ликвидации последствий пандемии коронавируса. Сообщается, что сторонники президента собирались штурмовать здание суда, однако этого не случилось. На улицы городов Бразилии были выведены усиленные наряды полиции.
Критики президента считают, что, позвав своих сторонников на митинги, Болсонару отреагировал на падение его рейтинга.