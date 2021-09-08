Митинги в поддержку президента Бразилии попали на видео

Президент Бразилии Жаир Болсонару вывел своих сторонников на многотысячные митинги в разных городах страны. Видео из Рио-де-Жанейро появилось в telegram-канале «RT на русском».

Сообщается, что президент обвиняет Верховный суд в помехе властям ликвидации последствий пандемии коронавируса. Сообщается, что сторонники президента собирались штурмовать здание суда, однако этого не случилось. На улицы городов Бразилии были выведены усиленные наряды полиции.