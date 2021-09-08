Сплошные боевики: кто возглавил Афганистан при талибах

Талибан объявил состав временного правительства Афганистана

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Во вторник запрещенное в России движение Талибан, захватившее 15 августа территорию Афганистана, объявило состав нового правительства. Предыдущее частично сбежало из страны, частично укрылось в Дохе. Вопреки ожиданиям экспертов, новое руководство страны почти целиком состоит из боевиков Талибана*. Другие политические силы, включая представителей светской власти, ополченцев и женщин в нем не представлены.

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Руководителем правительства стал один из основателей Талибана (организация запрещена в России) мулла Мохаммад Хасан Ахунд. Он руководил боевиками во время войны с правительственной армией Афганистана. Его заместителем назначен полевой командир и лидер политического крыла Талибана Абдул Гани Барадар.

Главой МВД республики стал сын основателя «сети Хаккани», разыскиваемого ФБР за теракты, Сираджуддин Хаккани. Министром обороны стал представитель другой династии, сын основателя «Талибана» Мухаммеда Омара Якуб, руководивший боевыми операциями талибов последние два года.

Афганский МИД возглавил Амир Хану Моттаки — бывший министр образования и бывший министр информации и культуры Афганистана (до 2001 года), включенный в санкционный список ООН. Во время правления режима талибов в конце 1990-х Мотаки был представителем Талибана на переговорах.

В опубликованном талибами списке еще 20 фамилий и все они так или иначе связаны с Талибаном и дружественными ему группировками.

Кто эти люди?

Политолог-востоковед Елена Супонина отметила, что многие новые министры Афганистана находятся в «черных списках» ООН и отдельных стран мира в качестве террористов.

«Существует резолюция Совбеза ООН, в которой члены этого правительства, как персонально, названные поименно, так и в составе Талибана, остаются запрещенными и считаются террористическими. И что международное сообщество будет дальше делать с этим правительством даже очень интересно будет посмотреть», — сказала эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

В свою очередь, экс-сенатор, председатель правления Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич указал на отсутствие у новых министров управленческого опыта в мирной жизни.

«Там один только — исполняющий обязанности премьер-министра — имеет опыт работы в правительственных органах, который встречался с представителям других государств, в том числе с министерством иностранных дел России, участвовал в каких-то разговорах, представлял Афганистан. А остальные сегодня не имеют никакого опыта, кроме реальной борьбы. Они представляют разные направления движения Талибан», — отметил Клинцевич.

По его словам, такое состояние органов власти непременно приведет к росту напряжения внутри элит, в результате которого возможно обострение обстановки.

«Безусловно вот эти выставленные первые лица не могут удовлетворить многочисленную группу полевых командиров, у которых есть свое мнение и возможны новые обиды. А то, что в данном случае противоречие внутри, в силу определенных обстоятельств, будут только нарастать, сомневаться не приходится. Не случайно же они так долго эти вопросы утрясали, разговаривали, говорили. Что мы в объективном плане так, как планировали американские стратеги — умные и толковые ребята, с точки зрения создания «какашки» для всех, кроме себя, они понимают, что скоро это станет ключевым центром проблем во всем мире. Центром, который начнет дестабилизировать ситуацию сначала в своем регионе, а потом развиваться и дальше», — считает экс-сенатор.

Почему правительство не коалиционное и временное?

Объявленное во вторник правительство не стало коалиционным, как Талибан обещал США.

«Талибы нарушили договоренности, заключенные с американцами о создании коалиционного правительства в Афганистане, так что, если судить по этому правительству, то первый шаг талибов — это нарушение тех договоренностей, по которым американцы, в общем-то, ушли из Афганистана. Одним из пунктов их соглашения было создание широкого коалиционного правительства, а его сейчас не получилось», — отметила Елена Супонина.

По ее словам, у России тоже были надежды на то, что талибы сформируют руководство страны из представителей разнообразных политических сил.

«Москва неоднократно выражала надежду на то, что правительство Афганистана будет коалиционным, были также надежды на то, что талибы начнут наводить порядок. Пока ни то, ни другое не получается. Правительство состоит сугубо из боевиков, а сообщения об эксцессах приходят из Афганистана все чаще», — добавила Супонина.

Эксперт считает, что на состав правительства Афганистана существенное влияние оказал влияние Пакистан.

«Обращает на себя внимание, что состав правительства был наконец-то объявлен только после визита главы пакистанских спецслужб в Кабул. Это говорит о том, что скорее всего пакистанцы участвовали в нахождении компромиссных решений по составу правительства. Но, конечно же, вопреки непонятно на что опиравшихся прогнозов некоторых экспертов, правительство талибов получилось узким. Это никакое не коалиционное правительство, напротив, это, в основном, руководящая верхушка организации Талибан, а также давно с ней сотрудничающая группировка Хаккани. Один из братьев семейства Хаккании — Сераджутдин — получил ключевой пост министра внутренних дел», — отметила эксперт.

Она добавила, что лидеру сопротивления талибам Ахмаду Масуду «никто особо не предлагал войти в правительство», а также выразила уверенность, что сопротивление со стороны группировки Масуда и Амруллы Салеха не прекратится.

«Многие бойцы сопротивления ушли в горы и речь пока не о диалоге. Речь о том, когда талибы снова будут получать уколы от окружения Масуда», — добавила Супонина.

При этом те, кто вел переговоры с Талибаном в Дохе «очень настаивали, чтобы в это правительство вошли бывший президент Афганистана Хамид Карзай и еще один афганский деятель, дипломат Абдулла Абдулла». «И сами они тоже очень надеялись, что их пригласят, хотя, опять таки, этот оптимизм был, на мой взгляд, совершенно безоснователен», — считает Супонина.

Временность правительства она связывает с разногласиями внутри Талибана и исключает их осторожность на международной арене.

«Те, кто о талибах думает лучше, еще надеются что временность этого правительства связана с тем, что талибы будут отслеживать международную реакцию. Но их международная реакция волнует в самую последнюю очередь. У них просто головокружение от успехов. Они нанесли поражение, как они говорят, самой крупной державе мира и им вообще все равно, что о них подумают в мире и как будут с ними взаимодействовать, учитывая международные террористические списки. Их это мало волнует. Временность этого правительства связана, скорее всего, с нажимом из Пакистана, с тем, что есть серьезные разногласия внутри талибов, расхождения с группировкой Хаккани, непонятно, почему так дистанцировался от этого процесса [глава исламской партии Афганистана] Гульбедтин Хикматияр, который также с пакистанцами в последнее время проводил активные переговоры. Скорее всего, это связано прежде всего с внутренними разногласиями», — пояснила Супонина.

Как будет реагировать мир?

По словам Елены Супониной, сейчас международное сообщество, в том числе Россия, должно занять выжидательную позицию и не вступать в конфронтацию с Талибаном, но и не исключать их из списков террористов.

«В любом случае позиция, которая сводится к ожиданию того, что будет в самом Афганистане, самая оправданная. Торопиться, делать скоропалительные выводы, делать ставку на талибов, наверное, ни в коем случае не надо. Нужно ждать, что будет дальше.



Талибы сильно нарушают данные ими обещания. Поэтому здесь, наверное, и в других странах, и в США тоже, займут выжидательную позицию. Пока то, что происходит, не сильно обрадует страны Запада, потому что чем уже состав правительства, тем больше выброшенных за борт, тем больше шансов на новый виток гражданского противостояния в Афганистане.



Те, кто в этом заинтересован, они, может, обрадуются такому правительству. Те, кто хочет стабильности в Афганистане, наверное, сейчас будут чесать затылок», — полагает Супонина.

При этом она исключила возвращение американских войск даже в случае, если талибы будут продолжать нарушать договоренности и окончательно утвердятся в этой стратегии. Но подчеркнула, что США смогут воздействовать на движение дистанционно.