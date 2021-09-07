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Избранный талибами премьер Афганистана дал обещания

Lenta.ru
57 минут назад

Правительство талибов (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России) рассказало о международных нормах, которые собирается соблюдать во время правления в Афганистане, их озвучил исполняющий обязанности премьер-министра Мохаммад Хасан Ахунд, пишет Times of India.

Избранный талибами премьер Афганистана дал обещания
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, «Талибан» намерен соблюдать все положения международного права, если они не противоречат «исламскому праву и национальным ценностям страны».

«Мы привержены всем международным законам и договорам, резолюциям и обязательствам», — дал обещания избранный талибами премьер Афганистана.

Кроме того, Ахунд пообещал, что правительство талибов предпримет эффективные шаги для защиты прав человека и меньшинств.

Во вторник, 7 сентября, талибы объявили состав нового правительства Афганистана. Исполняющим обязанности премьер-министра станет Мохаммад Хасан Ахунд.

Ранее «Талибан» пригласило представителей России, Турции, Китая, Ирана, Пакистана и Катара на церемонию по случаю формирования нового правительства Афганистана.

В мире,Талибан,Газета The Times,Россия,Афганистан,
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