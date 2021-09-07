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СМИ: Трамп примет участие в выборах 2024 года

Газета.Ruиещё 1
1 час назад

Республиканец, 45-й президент США Дональд Трамп планирует принять участие в президентской кампании 2024 года. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники окружении Трампа и членов республиканской партии.

Трамп примет участие в выборах 2024 года
Фото: ReutersReuters

В статье отмечается, что в последнее время Трамп стал намного чаще появляться в новостной повестке. Кроме того, его штаб размещает в СМИ все больше критических публикаций в адрес действующего главы Белого дома Джо Байдена.

По словам источников газеты, к Трампу вернулись политические амбиции после снижения рейтинг Байдена из-за ухудшения ковидной статистики.

«Он (Трамп — прим. ред.) на самом деле не решил, но мы все думаем, что он будет участвовать», — сказал один из источников.

Такого же мнения придерживается конгресмэн-республиканец от штата Огайо Джим Джордан.

«Я знаю об этом (что Трамп будет участвовать в выборах — прим. ТАСС). Я говорил с ним вчера. Он почти готов объявить об этом после всего этого сумасшествия в Афганистане», — приводит его слова Politico.

Не сомневается в том, что Трамп выдвинет свою кандидатуру на грядущих президентских и его бывший пресс-секретарь Джейсон Миллер.

«Я думаю, что он (Трамп — прим. ред.) абсолютно точно будет участвовать в выборах 2024 года. У нас вчера вечером был хороший разговор», — вспомнил Миллер.

Ранее Трамп призвал Байдена извиниться за вывод войск из Афганистана.

В мире,Джим Джордан,Джейсон Миллер,Джозеф Байден,Дональд Трамп,ИТАР-ТАСС,Соединенные Штаты,
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