В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

ВОЗ: Земля вышла на плато по заболеваемости COVID-19

Газета.Ruиещё 6
38 минут назад

Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове завила, что мир вышел на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС.

ВОЗ: Мир вышел на плато коронавируса
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Заявление прозвучало во время сессии в режиме онлайн, на которой Ван Керкхове отвечала на вопросы пользователей социальных сетей.

«Мы достигли плато, однако это плато находится на достаточно высоком уровне. В последнее время ежедневно выявляется 4,4-4,5 млн случаев заражения и регистрируется порядка 72-78 тыс. смертей», — сказала она.

Эксперт отметил, что эпидемиологическая обстановка разнится от региона к региону.

Если в Северной и Южной Америках наблюдается рост заболеваемости и увеличение количества смертей, то в Европе — снижение числа новых случаев заражения и повышение смертности.

По ее словам, ситуация вызывает обеспокоенность.

«Мы возвращаемся к ситуации, в которой мы не хотели бы оказаться. В некоторых странах даже с высоким уровнем вакцинации наблюдается рост заболеваемости», — объяснил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

Ранее ВОЗ начал отслеживать «мю»-штамм коронавируса, который может стать причиной «существенного распространению инфекции в общинах»

В мире,Майкл Райан,ВОЗ,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители