ВОЗ: Мир вышел на плато коронавируса

Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове завила, что мир вышел на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС.

Заявление прозвучало во время сессии в режиме онлайн, на которой Ван Керкхове отвечала на вопросы пользователей социальных сетей.

«Мы достигли плато, однако это плато находится на достаточно высоком уровне. В последнее время ежедневно выявляется 4,4-4,5 млн случаев заражения и регистрируется порядка 72-78 тыс. смертей», — сказала она.

Эксперт отметил, что эпидемиологическая обстановка разнится от региона к региону.

Если в Северной и Южной Америках наблюдается рост заболеваемости и увеличение количества смертей, то в Европе — снижение числа новых случаев заражения и повышение смертности.

По ее словам, ситуация вызывает обеспокоенность.

«Мы возвращаемся к ситуации, в которой мы не хотели бы оказаться. В некоторых странах даже с высоким уровнем вакцинации наблюдается рост заболеваемости», — объяснил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.