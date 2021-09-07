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Силовиков Асада обвинили в пытках и изнасилованиях возвращающихся беженцев

Газета.Ru
46 минут назад

Сирийские пограничники и полицейские могут быть причастны к пыткам и изнасилованию возвращающихся в страну беженцев. Об этом свидетельствует доклад Amnesty International.

Силовиков Асада обвинили в изнасилованиях беженцев
Фото: ReutersReuters

Правозащитники собрали более 40 свидетельств беженцев, вернувшихся в свою страну с июля 2020 по июнь 2021. В результате было зафиксировано, как минимум, 66 случаев нарушения прав таких людей, включая детей и женщин.

В частности, в докладе фигурирует история вернувшейся из Ливана женщины Ясмин (имя изменено), которая подверглась изнасилованию несколько раз в особом центре содержания. Кроме того, утверждается, что ее сын-подросток подвергся надругательству предметом.

По мнению авторов работы, несмотря на то, что военные действия в Сирии утихли, склонность правительства к «чудовищным нарушениям прав человека» не исчезла.

Отмечается, что, по мнению некоторых силовиков, покинувшие страну сирийцы сродни террористам.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Дании отменяют временные виды на жительство для беженцев из Сирии, объясняя это тем, что в некоторых частях Арабской Республики ситуация «значительно улучшилась».

В мире,Amnesty International,Газета.Ru,
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