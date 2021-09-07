Еврокомиссия потребовала ввести санкции против Польши

Еврокомиссия обратилась в Суд Европейского союза с требованием ввести санкции против Польши. Такое заявление сделал комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, сообщает телеканал «360».

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Суммы возможных штрафов будут определены во время разбирательства.

Суд Евросоюза в июле этого года потребовал немедленно прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда Польши. В Еврокомиссии посчитали деятельность данного органа, который уполномочен принимать решения о профессиональной деятельности судей, угрожающим их беспристрастности. Бельгия заявила, что это обстоятельство противоречит положениям Договора о Европейском союзе.

Конституционный суд в Варшаве счел решение европейской инстанции необязательным. Польские власти в ответ на претензии Еврокомиссии в итоге согласились приостановить работу палаты.