Обзор иноСМИ: «Россия вонзает нож в сердце НАТО»

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«Россия вонзает нож в сердце НАТО»

Морпехи Балтийского флота России провели противодесантные учения в Калининградской области. Китайский портал Sina

отмечает, что масштабы учений были не слишком велики (около 600 военнослужащих и 70 единиц техники), но маневры оказались «сильной контрмерой»: они не только предупредили страны НАТО, что от Калининграда стоит держаться подальше, но также продемонстрировали особое стратегическое значение Калининграда и «решимость российской армии».

Sina отмечает, что государства-члены НАТО не раз угрожали России военной техникой у ее границ, но Москва решила «не бросать аналогичный вызов, а нанести удар в самое сердце». По версии портала, учения в Калининграде, эксклаве, окруженном НАТО, - это «великий прорыв для России».

«Путин знает, о чем говорить с Зеленским»

Украинский публицист Виталий Портников считает, что политической карьере президента Владимира Зеленского грозит «неизбежный крах», если он не сможет договориться о продлении транзита российского газа перед выборами. В своем материале для Espreso TV Портников обратил внимание на последние заявления Кремля: в администрации РФ заявили, что президент Владимир Путин не против встречи с Зеленским, но не собирается обсуждать с ним Крым.

По мнению публициста, есть лишь одна тема, которую Путин может обсудить с Зеленским - это транзит газа после 2024-го.

«Если кто-то хочет сохранить власть и деньги, он должен стать на колени перед хозяином Кремля», - заявил Портников.

Он отметил, что благодаря «Северному потоку-2» Киев «потеряет для России смысл», без транзитного контракта на Украине подорожает все и Зеленскому прямо перед выборами придется попросить украинцев «затянуть пояса».

«Меркель - старая коммунистка»: США и Германию обвинили в «сдаче» Украины

Эксперт по Украине Майкл Маккей раскритиковал главу США Джо Байдена за сделку с канцлером Германии Ангелой Меркель по «Северному потоку-2», рассказал британский таблоид Daily Express. По мнению Маккея, соглашение Вашингтона и Берлина помогло России укрепить свои позиции в отношении Украины.

Эксперт заявил, что сделка позволила президенту РФ Владимиру Путину «вооружить» газопровод и защитить свои интересы в Европе. Многие читатели Daily Express с Маккеем не согласились. Пользователь Prophylactic заявил, что «все эти сценарии судного дня окажутся бессмысленными»: «Россия не враг [Европы], ее сделали врагом, чтобы сохранить НАТО». Часть читателей поддержала Маккея и заявила о работе немецкого канцлера на Россию: «Меркель - старая коммунистка в душе».

В Индии началась вспышка смертельно опасного вируса Нипах

В индийском штате Керала 11 человек заразились вирусом Нипах, вызывающим воспаление мозга и респираторные заболевания. Все они контактировали с 12-летним больным, который ранее скончался, сообщает NDTV.

Доктор медицинских наук Ашутош Бисвас рассказал порталу, что переносчиками вируса являются летучие мыши, а заражаются им и заболевают не только люди, но также домашние кошки, свиньи, козы и лошади. Бисвас предупредил, что нередко болезнь развивается у людей, которые ели немытые опавшие плоды. Во время предыдущей вспышки вируса Нипах в Индии скончались около 90 процентов инфицированных.

«Чтобы воевать, нужны деньги»: на Украине предложили США сделку

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти страны предложили США создать зону свободной торговли между двумя странами. Как сообщает УНИАН, таким способом Киев планирует заработать на укрепление обороны.