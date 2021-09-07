В Тбилиси заявили об угрозе ухудшения отношений с Киевом

Председатель парламента Грузии Кахабер Кучава призвал гражданина Украины, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили не вмешиваться во внутренние дела на родине, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Пусть приезжает, его визит получит должный ответ. Я бы пожелал, чтобы этот гражданин Украины не вмешивался в дела страны, гражданином которой больше не является. Наш народ устал от агрессии и напряженности», – заявил председатель парламента Грузии, комментируя намерение главы украинского исполкома реформ приехать на родину к местным выборам 2 октября.

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В грузинских СМИ и соцсетях советуют украинскому президенту Владимиру Зеленскому обратить внимание на «бездельника Саакашвили», который «работает на выдуманной должности».

«Зеленский, обрати внимание на кадры! Страну с такими бездельниками не построишь!», – рекомендуют президенту Украины.

Из-за Саакашвили отношения Тбилиси и Киева ранее доходили до критического охлаждения, отзыва грузинского посла на консультации, и только в последнее время они стали налаживаться.

Накануне заочно осужденный на родине на три и шесть лет лишения свободы экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о возвращении из Киева, где он занимает пост главы украинского исполкома реформ, в Тбилиси к местным выборам 2 октября.

«Это исторические выборы, это референдум по недоверию Бидзине Иванишвили (основатель правящей «Грузинской мечты»)», – сказал он.

По его словам, возвращение обусловлено «патриотическим долгом по спасению Грузии».

Экс-президент также, в частности, призвал ответить «рукоприкладством», если его оппоненты «прибегнут к насилию». Саакашвили сказал, что никто в мире не признает вынесенные против него грузинским судом приговоры.

Он заявил, что «не боится ареста», так как его «освободит грузинский народ».

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о том, что «очень желает» возвращения из Киева Саакашвили, которому приготовил «красивую коллекцию галстуков» на время пребывания в тюрьме.

«Хорошо развлечемся. Отправим в тюрьму к красивой коллекции галстуков. В отремонтированную тюрьму», – сказал глава кабмина.