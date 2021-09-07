Ополченцы в Панджшере заявили о столкновениях с талибами

«Соотечественники, львы и орлы Гиндукуш в (районе. — RT) Андараб и Панджшерe сегодня героически очищают наш дом от грязи, которая прибыла на этой неделе», — написал представитель афганских ополченцев Али Назари в своём аккаунте в Twitter.