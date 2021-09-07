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Напавшая на старика гиена в Индии попала на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Хищник напал на прохожего в деревне Харпуди в 45 км от города Пуна в Индии. Видео появилось в telegram-канале «Лента дна».

На кадрах, снятых очевидцами, видно как гиена выскочила из леса на дорогу и схватила мужчину. Ему помогли прохожие – они ударили гиену палкой, после чего она скрылась. Позднее животное нашли мертвой, сообщает «Indianexpress».

В индийской деревне гиена напала и ранила двух мужчин, пишет Indianexpress.

Нападение на мужчину попало на видео. Оказалось, что животное было сильно ранено еще до нападения на старика - это и вызвало такое агрессивное поведение со стороны хищника.

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