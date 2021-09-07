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Перу начнет производить «Спутник V»

Lenta.ruиещё 7
4 часа назад

Перу откроет завод по производству вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории страны. Об этом во вторник, 7 сентября, сообщил президент Перу Педро Кастильо, его цитирует ТАСС.

По его словам, правительства России и Перу на переговорах согласовали открытие завода и начало производства российской вакцины.

«Без вакцинации не будет полного восстановления экономики», — пояснил он.

Ранее член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов оценил возможность утечки коронавируса из лаборатории в Ухане. По его словам, в начале работ лаборатории там были недостатки. Например, в лабораториях запрещены плинтусы, а в Уханьском институте часть помещений были отделаны не так.

3 сентября председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков сообщил, что переговоры о производстве российской вакцины против коронавируса «Спутник V» ведутся с разными странами. В качестве примера он привел Бахрейн и Иорданию. На сегодняшний день российский препарат применяют в 70 странах.

В мире,Сергей Нетесов,Владимир Евтушенков,РАН,АФК Система,Правительство РФ,ИТАР-ТАСС,Перу,
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