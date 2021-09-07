Перу начнет производить «Спутник V»

Перу откроет завод по производству вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории страны. Об этом во вторник, 7 сентября, сообщил президент Перу Педро Кастильо, его цитирует ТАСС.

По его словам, правительства России и Перу на переговорах согласовали открытие завода и начало производства российской вакцины.

«Без вакцинации не будет полного восстановления экономики», — пояснил он.

Ранее член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов оценил возможность утечки коронавируса из лаборатории в Ухане. По его словам, в начале работ лаборатории там были недостатки. Например, в лабораториях запрещены плинтусы, а в Уханьском институте часть помещений были отделаны не так.