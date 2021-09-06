На Украине раскрыли "ключевую гарантию" Байдена Зеленскому

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что президент США Джо Байден в ходе визита украинского коллеги Владимира Зеленского в Штаты обозначил, что Украина никогда не останется наедине с Россией и будет поддерживаться. Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства заявил в понедельник в эфире телеканала ICTV.

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"Ключевая гарантия [США] лежала в том, что президент Байден четко обозначил, что Украина никогда не останется наедине с Россией и будет пользоваться поддержкой, и поддержка будет расти в случае эскалации со стороны России", - заявил глава украинского МИД.

Кулеба утверждает, что в ходе визита украинского лидера Владимира Зеленского в США были получены заверения от Байдена в том, что Соединенные Штаты будут участвовать в усилиях по прекращению "российской агрессии".