В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Кулеба: Байден заявил, что Украина никогда не останется наедине с Россией

ТАССиещё 1
21 минуту назад

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что президент США Джо Байден в ходе визита украинского коллеги Владимира Зеленского в Штаты обозначил, что Украина никогда не останется наедине с Россией и будет поддерживаться. Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства заявил в понедельник в эфире телеканала ICTV.

На Украине раскрыли "ключевую гарантию" Байдена Зеленскому
Фото: ReutersReuters

"Ключевая гарантия [США] лежала в том, что президент Байден четко обозначил, что Украина никогда не останется наедине с Россией и будет пользоваться поддержкой, и поддержка будет расти в случае эскалации со стороны России", - заявил глава украинского МИД.

Кулеба утверждает, что в ходе визита украинского лидера Владимира Зеленского в США были получены заверения от Байдена в том, что Соединенные Штаты будут участвовать в усилиях по прекращению "российской агрессии".

"[В Вашингтоне] четко прозвучало заверение Байдена в том, что США будут принимать участие в усилиях Украины и союзников по прекращению российской агрессии. Это стратегическая гарантия, которой достаточно, чтобы двигаться вперед", - утверждал Кулеба.

В мире,Дмитрий Кулеба,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,МИД,Россия,Соединенные Штаты,Украина,
3
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители