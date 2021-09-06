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В Польше призвали НАТО говорить с Россией с позиции силы

News.ru
55 минут назад

Российско-белорусские учения «Запад-2021» вызвали обеспокоенность в Польше. Там призвали НАТО говорить с Россией «на языке силы», сообщается в статье издания Tygodnik TVP.

В Польше призвали НАТО говорить с Россией с позиции силы
Фото: Miroslav Chaloupka/CTK/Global Look PressMiroslav Chaloupka/CTK/Global Look Press

Автор материала Петар Петрович назвал манёвры вызывающими тревогу.

Россияне стремятся, чтобы страны нашего региона ощущали угрозу, а Североатлантический альянс снизил активность на своём восточном фланге. <...> НАТО необходимо повысить активность в этом регионе, — говорится в статье.

Практическая фаза совместных белорусско-российских стратегических учений «Запад-2021» пройдёт с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти в Белоруссии. В манёврах примут участие около 200 тысяч человек, свыше 80 самолётов и вертолётов, а также около 760 единиц боевой техники, включая 15 кораблей.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия должна предоставлять европейской стороне больше информации о военных учениях «Запад-2021». Он заметил, что в странах Прибалтики, Польше и на Украине всё больше растёт обеспокоенность российскими военными планами. Столтенберг также заявил, что предыдущие учения были куда масштабнее, нежели анонсировала Москва.

Генсек НАТО призвал российские власти действовать более открыто, предсказуемо и прозрачно, а также соблюдать международное законодательство в отношении учебных военных операций на европейской территории.

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