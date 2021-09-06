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Змеелов вмешался в поединок питона и гиены.Видео

Александр Кузьмин
20 минут назад

В индийском штате Мадхья-Прадеш люди спасли гиену, на которую напал огромный питон. Об этом сообщает Newsflare.

Свидетелем схватки двух хищников стал крестьянин Ситарам Чаудхури (Sitaram Choudhury), который направлялся на свое поле для уборки урожая. Он немедленно сообщил об увиденном в лесное ведомство, которое направило на место происшествия профессионального змеелова.

Когда тот прибыл, питон уже обвился вокруг гиены и пытался ее задушить. На глазах многочисленных зевак змеелов вмешался в их поединок, голыми руками поднял пресмыкающееся и освободил пойманное животное. И змею, и ее добычу отправили в город Сагар для обследования.

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