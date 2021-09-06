Змеелов вмешался в поединок питона и гиены.Видео

В индийском штате Мадхья-Прадеш люди спасли гиену, на которую напал огромный питон. Об этом сообщает Newsflare.

Свидетелем схватки двух хищников стал крестьянин Ситарам Чаудхури (Sitaram Choudhury), который направлялся на свое поле для уборки урожая. Он немедленно сообщил об увиденном в лесное ведомство, которое направило на место происшествия профессионального змеелова.