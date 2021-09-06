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РФПИ: Применение вакцины «Спутник лайт» одобрено в Армении

Агентство «Москва»иещё 5
42 минуты назад

Однокомпонентная вакцина от коронавируса «Спутник лайт» одобрена для применения в Армении, сообщила пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Применение вакцины «Спутник лайт» одобрено в Армении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Российский фонд прямых инвестиций объявляет об одобрении применения российской однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник лайт» министерством здравоохранения Республики Армения», - говорится в сообщении.

Четвертая вакцина от COVID-19 «Спутник лайт» зарегистрирована министерством здравоохранения РФ 6 мая 2021 года. Препарат разработан в Центре имени Гамалеи.

В мире,Минздрав РФ,Российский фонд прямых инвестиций,Армения,
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