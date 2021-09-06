Суд в Минске вынес приговор Колесниковой

Минский областной суд признал членов президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову и Максима Знака виновными и приговорил к 11 и 10 годам лишения свободы соответственно.

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Суд признал обоих виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.357, ч.3 ст.361, ч.1 ст.361-1 УК РБ (Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти; призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь). Колесникова будет отбывать наказание в колонии общего, Знак – в колонии усиленного режима, сообщает БелТА.

Члены президиума координационного совета белорусской оппозиции, юрист штаба Бабарико Знак и активистка штаба Колесникова обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных статьями «заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти», «призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности» и «создание экстремистского формирования либо участие в нем». Оппозиционеры во время следствия находились под стражей. В начале августа суд приступил к рассмотрению в закрытом режиме уголовного дела против них, передает РИА «Новости».

По данным генпрокуратуры Белоруссии, обвиняемые совместно с иными лицами не позднее 16 июля 2020 года вступили в тайный сговор для захвата госвласти неконституционным путем. Следователи посчитали, что основой для реализации такого замысла послужила «успешно апробированная в ряде стран методика смены власти незаконным путем, она предполагала аккумулирование представителей протестного движения для формирования неорганизованной массы людей как инструмента достижения целей и способа формирования протестного настроения участников». Как подчеркивали в генпрокуратуре, методика была адаптирована к белорусскому гражданскому обществу и современному уровню развития информационно-коммуникационных технологий.