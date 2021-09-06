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ВСУ решили провести учения со стрельбой на границе с Крымом

Деловая газета "Взгляд"иещё 2
1 час назад

Вооруженные силы Украины проведут военные учения со стрельбой в Херсонской области, которая граничит с Крымом, сообщила пресс-служба областной администрации.

ВСУ проведут учения со стрельбой на границе с Крымом
Фото: ТАССТАСС

«С 9 по 30 сентября планируется перемещение военной техники и личного состава к испытательному полигону «Ягорлык», который находится в Скадовском районе (Херсонская область). Там будут проходить военные учения с боевой стрельбой. Просим жителей Херсонской области сохранять спокойствие и быть осмотрительными», – передает РИА «Новости» сообщение администрации.

Ранее Украина провела тренировку ЗРК «Бук» на границе с Крымом.

В мире,РИА Новости,Республика Крым,Украина,
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