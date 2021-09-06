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В Киеве демонтировали памятный знак в честь дружбы с Москвой

RT на русском
22 минуты назад

В Киеве демонтировали памятный знак, установленный в честь дружбы с Москвой, сообщила депутат Киевского городского совета Алина Михайлова.

В Киеве демонтировали памятный знак в честь дружбы с Москвой
Фото: kmr.gov.uakmr.gov.ua

«Этого куска гранита в Киеве уже нет. И это наша с вами победа. Сейчас памятник хранится в Голосеевской райгосадминистрации и должен стать экспонатом будущего музея тоталитаризма», — добавила Алина Михайлова.

В июле Киевский городской совет проголосовал за демонтаж памятного знака в сквере на улице Маршала Якубовского, установленного в честь дружбы между Москвой и Киевом в 2001 году.

В мире,Алина Михайлова,Москва,Киев,
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