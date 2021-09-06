В Киеве демонтировали памятный знак в честь дружбы с Москвой

В Киеве демонтировали памятный знак, установленный в честь дружбы с Москвой, сообщила депутат Киевского городского совета Алина Михайлова.
«Этого куска гранита в Киеве уже нет. И это наша с вами победа. Сейчас памятник хранится в Голосеевской райгосадминистрации и должен стать экспонатом будущего музея тоталитаризма», — добавила Алина Михайлова.
В июле Киевский городской совет проголосовал за демонтаж памятного знака в сквере на улице Маршала Якубовского, установленного в честь дружбы между Москвой и Киевом в 2001 году.