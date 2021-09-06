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Израиль снова будет принимать вакцинированных туристов

TourDomиещё 1
2 часа назад

Въезд туристических групп в Израиль снова станет возможен с 19 сентября. К пересечению границы допустят граждан отдельных категорий государств, сообщает Министерство туризма страны.

Израиль снова будет принимать вакцинированных туристов
Фото: TourDomTourDom

Отмечается, что прибытие будет разрешено только вакцинированным иностранным путешественникам в составе организованных групп численностью от 5 до 30 человек. При этом Израиль готов принимать туристов из государств, которых отнес к «зеленому», «желтому» или «оранжевому» спискам, в зависимости от местной эпидемиологической обстановки.

На сегодняшний день Россия находится в «оранжевой» зоне по уровню заболеваемости и распространения коронавируса. Это значит, что гражданам Израиля разрешено посещение РФ, однако Минздрав страны всё еще этого не рекомендует. Кроме того, по возвращении им придется соблюдать недельный карантин независимо от своего вакцинного статуса.

Напомним, еще в мае Израиль разрешил въезд организованных тургрупп из третьих стран. Границы впервые открылись для паломников из США. Ожидалось, что квота на прием иностранных граждан будет постепенно увеличиваться, однако эпидемиологическая ситуация в государстве начала ухудшаться. Позднее власти приняли решение вновь ограничить въезд туристов и вернуться к данному вопросу при стабилизации ситуации с COVID-19. Теперь возобновление приема туристических групп назначено на 19 сентября.

Добавим, въезд индивидуальных туристов на территорию государства по-прежнему закрыт. Исключение составляют поездки к родственникам.

В мире,Минздрав РФ,Израиль,
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