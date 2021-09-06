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Талибы* сняли видео из захваченной провинции Панджшер

Александр Кузьмин
55 минут назад

Сторонники «Талибан»* захватили провинцию Панджер. Об этом завил представитель движения Забиулла Муджахид в Twitter.

Снятое талибами* из провинции видео размещено в Telegram-канале «Военный осведомитель». На одном из них видно, как радикалы поднимают свой флаг на территории провинции.

«Последний оплот врагов-наемников, провинция Панджшер, полностью захвачен... Последние усилия по обеспечению полной безопасности в стране также принесли результаты, и провинция Панджшер перешла под полный контроль Исламского эмирата (самоназвание политической системы талибов – ред.)», – цитирует публикацию Муджахида РИА Новости.

*«Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003 и запрещена на территории России.

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