Талибы* сняли видео из захваченной провинции Панджшер

Сторонники «Талибан»* захватили провинцию Панджер. Об этом завил представитель движения Забиулла Муджахид в Twitter.

Снятое талибами* из провинции видео размещено в Telegram-канале «Военный осведомитель». На одном из них видно, как радикалы поднимают свой флаг на территории провинции.

«Последний оплот врагов-наемников, провинция Панджшер, полностью захвачен... Последние усилия по обеспечению полной безопасности в стране также принесли результаты, и провинция Панджшер перешла под полный контроль Исламского эмирата (самоназвание политической системы талибов – ред.)», – цитирует публикацию Муджахида РИА Новости.