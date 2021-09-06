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Меркель одобрила переговоры с талибами

Lenta.ru
1 час назад

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о необходимости начать переговоры с движением «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в РФ), установившим власть в Афганистане — ради того, чтобы продолжать эвакуацию людей с афганской территории. Ее слова со ссылкой на немецкие СМИ передает украинское отделение агентства «Интерфакс».

Меркель одобрила переговоры с талибами
Фото: ReutersReuters

«Что касается "Талибана", то, конечно, мы должны говорить с ними, потому что именно с ними сейчас приходится иметь дело», —заявила Меркель на пресс-конференции.

По ее словам, Германия хочет вывезти из страны в том числе тех, кто сотрудничал с немецкими организациями и теперь находится под угрозой. Кроме того, диалог с талибами позволит ввозить в страну гуманитарную помощь.

Слова Меркель стали ответом на публикацию в немецких СМИ заявления представителя талибов Забихуллы Муджахида: он призвал к установлению дипломатических отношений между новыми властями Афганистана и ФРГ.

Ранее о возможности диалога с «Талибаном» заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По его словам, Евросоюз в четыре раза увеличит гуманитарную помощь Афганистану, если талибы будут соблюдать права человека на подвластной им территории.

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