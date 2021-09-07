Вспыхнувший в Индии вирус убивает 70% заболевших

В индийском штате Керала зафиксировали вспышку смертельно опасного вируса Нипах. Об этом сообщил министр здравоохранения штата Вина Джордж, передает телеканал NDTV.
По словам министра, симптомы нового вируса выявлены у 11 человек, состояние госпитализированных стабильно.
«В медицинском колледже и больнице Кожикоде в изоляции находятся 38 человек, из которых у 11 проявились симптомы. Образцы восьми человек были отправлены в Национальный институт вирусологии для тестирования», — сказала Джордж.
Ранее стало известно, что из-за вспышки вируса Нипах в индийском штате Керала умер 12-летний мальчик. Жителей Кералы информируют о вспышке заболевания в личном порядке. На приграничных въездах в штат расположены пункты досмотра для контроля за распространением болезни.