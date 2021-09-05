В Польше увидели «смертельную угрозу» Европе от России

Бывший глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что от России для Европы исходит «смертельная угроза». В интервью порталу wPolityce он раскритиковал западных коллег за то, что они уделяют мало внимания вопросам безопасности.

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Дипломат уточнил, что европейские политики думают о климате, новых источниках энергии и зеленой революции, в то время как реальную опасность, по его мнению, представляет не смог, а российские ракеты «Искандер», которые «могут упасть на какой-то из наших городов».

«Именно они могут принести нам смерть, а не некий мифический смог, который якобы стал для нас главной угрозой», — подчеркнул Ващиковский.

Он также выразил опасения по поводу российских военных учений «Запад-2021», по его словам, на них отрабатывается сценарий по отражению нападения Польши, который предусматривает ядерный удар по Варшаве. Экс-глава МИД заявил, что это не оборонительные учения, они имеют агрессивный характер.

Дипломат указал на деятельность неких «агентов Москвы» на территории Европейского союза, которые «стараются снять российскую тему с повестки дня». Он заключил, что Европе требуется поддерживать контакты с США, поскольку Россия будет проверять на прочность отношения между западными странами.