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СМИ узнали о планах Трампа продать свой отель в Вашингтоне

Говорит Москваиещё 4
2 часа назад

СМИ узнали о планах Трампа продать свой отель в Вашингтоне. Права на недвижимость продаются компании-застройщику, которая ведёт переговоры с гостиничными брендами.

Трамп решил продать отель в Вашингтоне
Фото: ReutersReuters

Детали сделки пока неизвестны, для её заключения потребуется продолжительное время, пишет издание Axios. По данным источников, отель экс-президента США расположен на главной улице Вашингтона в 500 м от Белого дома и в километре от Капитолия.

Как и на других гостиницах, на фасаде многоэтажного здания установлены пять золотых букв фамилии политика.

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