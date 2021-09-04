Трамп решил продать отель в Вашингтоне

СМИ узнали о планах Трампа продать свой отель в Вашингтоне. Права на недвижимость продаются компании-застройщику, которая ведёт переговоры с гостиничными брендами.

Детали сделки пока неизвестны, для её заключения потребуется продолжительное время, пишет издание Axios. По данным источников, отель экс-президента США расположен на главной улице Вашингтона в 500 м от Белого дома и в километре от Капитолия.