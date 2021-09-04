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Птица имитирует плач ребенка. Видео

Александр Кузьмин
33 минуты назад

В зоопарке Таронга в Сиднее живет птица лирохвостка, способная имитировать различные звуки. Ей удалось добиться имитации плача ребенка, этот момент попал на видео, сообщает The Guardian.

Героем ролика стала птица по кличке Эхо, она имитировала плач, сопровождающийся криками, режущими уши сотрудников зоосада.

Эхо удалось довести до совершенства душераздирающий крик, так как зоопарк в настоящее время закрыт на фоне продолжающейся изоляции Сиднея.

По словам начальника отдела птиц зоопарка Таронга Лиэнн Голебиовски, услышать крик птица могла от посетителей и запомнить его тембр.

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