Движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) начало наступление на административный центр Панджшера город Базарак, сообщили местные СМИ.

«Сейчас талибы наступают на столицу (Панджшера) Базарак с трех направлений. Талибан присутствует в Панджшере и движется к столице [провинции]», – цитирует ТАСС сообщение страницы «Афган урду» в Twitter.

До этого в субботу талибы объявили о взятии стратегически важного района Панджшера Хиндж. Также они сообщили о взятии контроля над районами Шутал, Аннаба и Парьян.

Напомним, в пятницу талибы объявили о захвате провинции Панджшер.