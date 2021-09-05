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Талибы гарантировали безопасность сотрудникам ООН

RT на русскомиещё 5
35 минут назад

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик опубликовал заявление, в котором представители радикального движения «Талибан»* гарантировали обеспечение безопасности гуманитарного персонала и предоставление доступа к помощи.

Талибы гарантировали безопасность сотрудникам ООН
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Власти (Афганистана. — RT) заверили в том, что безопасность и защита гуманитарного персонала, а также доступ к помощи для нуждающихся людей будут гарантированы», — приводит ТАСС заявление Дюжаррика.

Как сообщили в ООН, для продолжения спасательной гуманитарной операции необходимо скорейшее увеличение финансирования операции.

31 августа Дюжаррик рассказал о гуманитарных операциях всемирной организации в Афганистане.

Ранее сообщалось, что ООН ООН возобновляет гуманитарное авиасообщение в Афганистане.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

В мире,Стефан Дюжаррик,Талибан,ООН,ИТАР-ТАСС,Афганистан,
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