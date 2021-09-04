США помогут Украине разрешить вопросы Крыма и Донбасса

США примут участие в урегулировании конфликта в вопросах Крыма и Донбасса. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина .

«Я не могу раскрывать детали предложений. Но я могу подтвердить, что США видят свою ключевую роль в урегулировании конфликта на Донбассе и возвращении Крыма», — сказала Ольга Стефанишина в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

Вице-премьер отметила, что Крым надеется на ряд визитов и переговоры с министрами иностранных дел и советниками по вопросам безопасности. Теперь вопросы Крыма и Донбасса будут обсуждаться не в «нормандском» формате, а в более широком, включая Америку. «США уже материализуют свое видение их роли в урегулировании конфликта», — отметила она.