США примут участие в решении конфликта в Донбассе

США будут участвовать в урегулировании конфликта в Донбассе и в вопросе Крыма. Об этом сообщил вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической евроинтеграции Украины Ольга Стефанишина в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com MFA Russia/via Globallookpress.com

По словам Стефанишиной, она не может раскрывать детали предложений, однако подтверждает, что США видят свою ключевую роль в урегулировании конфликта в Донбассе и возвращении Крыма.

Мы надеемся, что уже в ближайшие месяцы состоятся ряд визитов, будет дискуссия на уровне министров иностранных дел, советников по вопросам безопасности, — сказала вице-премьер.

Стефанишина отметила, что США понимают свою роль по Донбассу и Крыму, потому готовы участвовать в переговорном процессе.

США уже материализуют своё видение их роли в урегулировании конфликта, но с сегодняшнего дня будут обсуждаться не только в «нормандском» формате, но и в более широком формате, включая Соединённые Штаты, — сообщила вице-премьер.