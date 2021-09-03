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Блинкен: США поддерживают связь с талибами*

Газета.Ruиещё 1
57 минут назад

Власти США обсуждают с движением «Талибан (организация запрещена в России)» (организация запрещена в России) вопросы, которые Белый дом считает важными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американского государственного секретаря Энтони Блинкена.

Блинкен: США поддерживают связь с талибами
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Мы продолжаем поддерживать каналы связи с «Талибаном» по вопросам, которые важны для нас, начиная с обязательства [талибов] позволять людям покидать Афганистан, если они этого хотят», — сказал Блинкен.

Ранее госсекретарь заявил, что Соединенные штаты не доверяют талибам, но готовы с ними взаимодействовать и добавил, что легитимность и поддержку, к которой они стремятся «надо заслужить».

После того, как в апреле 2021 года президент США Джо Байден заявил о выводе американских войск из Афганистана, власть в стране захватил «Талибан». Боевики движения объявили об установлении полного контроля над Афганистаном 15 августа, когда взяли Кабул.

31 августа Белый дом объявил о завершении вывода своих войск из Афганистана. Президент США Джо Байден решил не продлевать операцию по эвакуации людей, исходя из рекомендаций американских военных.

* Организация запрещена в России

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