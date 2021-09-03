США рассекретят документы о терактах 11 сентября 2001 года

Ранее около 1 800 американцев, среди которых родственники погибших, сотрудники экстренных служб и пережившие теракт 11 сентября, призвали американского президента Джо Байдена не посещать памятные мероприятия в Нью-Йорке и в Пентагоне , пока он не рассекретит правительственные документы об обстоятельствах трагедии.

11 сентября 2001 года 19 террористов из группировки «Аль-Каида» (запрещена в России) захватили четыре гражданских пассажирских лайнера. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Третий лайнер протаранил здание Пентагона. Четвертый захваченный самолет также направлялся в сторону Вашингтона, однако разбился недалеко от города Шенксвилл в штате Пенсильвания. В результате терактов, помимо самих террористов, погибли 2 977 мужчин, женщин и детей, еще несколько тысяч получили ранения.