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США рассекретят документы о терактах 11 сентября 2001 года

Газета.Ru
57 минут назад

Американский президент Джо Байден подписал указ о рассекречивании материалов, которые имеют отношения к терактам, произошедшим 11 сентября 2001 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

США рассекретят документы о терактах 11 сентября 2001 года
Фото: Marty Lederhandler/APMarty Lederhandler/AP

Ранее около 1 800 американцев, среди которых родственники погибших, сотрудники экстренных служб и пережившие теракт 11 сентября, призвали американского президента Джо Байдена не посещать памятные мероприятия в Нью-Йорке и в Пентагоне, пока он не рассекретит правительственные документы об обстоятельствах трагедии.

11 сентября 2001 года 19 террористов из группировки «Аль-Каида» (запрещена в России) захватили четыре гражданских пассажирских лайнера. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Третий лайнер протаранил здание Пентагона. Четвертый захваченный самолет также направлялся в сторону Вашингтона, однако разбился недалеко от города Шенксвилл в штате Пенсильвания. В результате терактов, помимо самих террористов, погибли 2 977 мужчин, женщин и детей, еще несколько тысяч получили ранения.

В мире,Джозеф Байден,Всемирный торговый центр,Аль-Каида,Пентагон,Соединенные Штаты,
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