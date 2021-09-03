Власти США выплатят по $2000 каждому афганскому беженцу

Администрация президента США и 200 частных организаций собираются выплатить каждому беженцу из Афганистана по $2275. Эти деньги должны помочь эвакуированным афганцам с жильём, едой и отправкой детей в школу. Также беженцам могут предоставить льготы, в том числе по медстраховке. В середине августа к власти в Афганистане пришли представители Талибана (запрещённая в РФ террористическая организация), этому предшествовал вывод американских войск из этой страны после почти 20 лет присутствия.

Фото: Pixnio, CC0 Pixnio, CC0

Как сообщил представитель американского Госдепа в беседе с Bloomberg, программу материальной поддержки афганским беженцам запустят в течение ближайших месяцев. В Белом доме заявили, что с конца июля из Афганистана в разные страны эвакуировали около 123 000 человек, из них около 6000 — американцы .

Видео дня

Конкретно США приняли около 40 000 человек, эвакуированных из Афганистана. Среди них 31 600 имеют специальную иммиграционную визу, либо же претендуют на её получение. Некоторые крупные компании уже вызвались помочь беженцам. В частности, сервис для поиска краткосрочной аренды жилья Airbnb заявил, что сможет временно разместить 20 000 афганцев. Сеть магазинов Walmart пообещала выделить $1 млн трём некоммерческим организациям, которые помогают сбежавшим из исламской республики.

Помимо жилья и питания, прибывшие из Афганистана должны получить ещё и работу, чтобы в будущем самостоятельно себя обеспечивать. Для этого производитель медицинской техники из Хьюстона Texas Medical Technology согласился трудоустроить порядка 100 беженцев.

«Спрос есть. Нам нужны рабочие, поэтому мы открыты для беженцев», — сказал в беседе с агентством совладелец компании Шон Рыбар.

Ранее президент России Владимир Путин заявил , что ситуация в Афганистане имеет прямое отношение к безопасности российской территории. В то же время глава государства не поддержал идею Запада размещать беженцев из Афганистана в Центральной Азии до получения ими виз в США и Европу, назвав такой принцип унизительным. По прогнозу экспертов, афганцы могут отправиться в российские города-миллионники: Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург.

Весной 2021 года США объявили о выводе своих войск с территории Афганистана, после чего бойцы радикального движения «Талибан», которые уже правили страной в 1996–2001 годах, начали наступление на позиции афганской армии. 15 августа 2021-го радикалы вошли в Кабул и объявили об окончании войны. Президент Афганистана Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. Он пытался увезти с собой столько денег, что часть из них не поместилась в вертолёт .