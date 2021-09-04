Источник: сопротивление в Панджшере опровергает захват талибами четырех районов в регионе

КАИР, 4 сентября. /ТАСС/. Силы национального сопротивления в провинции Панджшер, которая не подчинилась радикальному движению "Талибан" (запрещено в РФ), опровергли распространенную ранее талибами информацию о том, что им удалось захватить четыре района в этом регионе. Как сообщил в субботу близкий к ополченцам источник ТАСС в регионе, отряды боевиков действительно входили на территорию провинции, но попали в засаду и были вынуждены отступать, понеся серьезные потери.

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"Да, талибы входили сегодня в провинцию, но тактический расчет сопротивления был в том, что они попадут в ловушку. <...> У одного из входов в Панджшерскую долину была установлена взрывчатка, которая сдетонировала в тот момент, когда там скопились боевики. Неся огромные потери, они были вынуждены отступать по всем направлениям. Ни Хиндж, ни Аннаба, ни какой-либо другой район не перешел под контроль талибов", - сказал собеседник агентства.

Он также опроверг распространенные ранее рядом СМИ данные о том, что "Талибану" удалось захватить офис губернатора Панджшера. "Нет, это не соответствует действительности. Талибы бежали из ущелья, они не могли даже приблизиться к резиденции губернатора", - подчеркнул источник.

По его словам, в результате проведенной в субботу операции ополченцам достались десятки единиц оружия боевиков, а также не менее 180 транспортных средств. Незадолго до этого представитель сопротивления Фахим Дашти написал на своей в странице в Twitter, что в течение дня были уничтожены порядка 600 талибов, а более 1 000 боевиков "Талибана" были взяты в плен или сдались сами.

Ранее в субботу представитель радикалов Билал Карими написал у себя в Twitter о том, что "Талибан" контролирует уже четыре района в Панджшере, а именно Хиндж, Аннабу, Шотол и Парьян.