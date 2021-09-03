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«Талибан» бросил танки на фронт в Панджшере

Lenta.ru
1 час назад

Радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) решило перебросить танки на фронт в афганской провинции Панджшер, контролируемой силами сопротивления. Видео, на котором запечатлена одна из прибывших в регион боевых машин, публикует Telegram-канал «Военный обозреватель».

«Талибан» бросил танки на фронт в Панджшере
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На опубликованных кадрах можно увидеть один танк, напоминающий Т-62. Предполагается, что террористы задействуют его в боях против мятежников.

Сколько именно подобных машин было направлено в район боев, не уточняется.

Ранее в сети появилось видео, на котором, предположительно, запечатлен момент попадания группы талибов в засаду бойцов «Северного альянса». Уточнялось, что столкновение произошло в Панджшерском ущелье.

Наступление «Талибана» в Панджшере началось 2 сентября, после провала переговоров с лидером Фронта сопротивления Ахмадом Масудом. Он потребовал у террористов согласовывать все решения нового афганского правительства с панджшерскими мятежниками, а также позволить им сохранить вооружение.

В мире,Талибан,Россия,
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