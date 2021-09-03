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В Таиланде родился четырехглазый котенок с двумя ртами. Видео

Александр Кузьмин
20 минут назад

В Таиланде появился на свет необычный питомец. Четырехглазый котенок с двумя ртами, двумя носами и одной головой родился в провинции Самутпракан у американской короткошерстной кошки, об этом сообщает Newsflare.

Детеныш с аномалиями получил кличку Намчок. Его хозяин заявляет, что котенок чувствует себя отлично, и ведет себя так же, как и его однопометники. Он заверил, что сделает все, чтобы этот питомец выжил.

«Уверен, что это особенное животное, и нам повезло, что его родила наша кошка», – говорит владелец Намчока.

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