Во время наводнения в Нью-Йорке, вызванного последствиями от урагана «Ида», местный житель решил отдохнуть на надувном матрасе и покурить кальян. Видео опубликовал telegram-канал «Лента дна».
На кадрах видно, как молодой человек беспечно лежит на разноцветном пляжном надувном матрасе и покуривает кальян. В это время в городе льёт дождь, что не останавливает умеющего отдыхать парня.
Стоит отметить, в Нью-Йорке и окрестностях прошли сильнейшие за историю города ливни и сильные наводнения. Дороги и жилые дома местами оказались под метровым слоем воды, метрополитен полностью прекратил работу, в аэропортах города были отменены сотни рейсов.