Во время наводнения в Нью-Йорке, вызванного последствиями от урагана «Ида», местный житель решил отдохнуть на надувном матрасе и покурить кальян. Видео опубликовал telegram-канал «Лента дна».

На кадрах видно, как молодой человек беспечно лежит на разноцветном пляжном надувном матрасе и покуривает кальян. В это время в городе льёт дождь, что не останавливает умеющего отдыхать парня.