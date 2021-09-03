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Парень из Нью-Йорка поплавал на надувном матрасе во время наводнения. Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Во время наводнения в Нью-Йорке, вызванного последствиями от урагана «Ида», местный житель решил отдохнуть на надувном матрасе и покурить кальян. Видео опубликовал telegram-канал «Лента дна».

На кадрах видно, как молодой человек беспечно лежит на разноцветном пляжном надувном матрасе и покуривает кальян. В это время в городе льёт дождь, что не останавливает умеющего отдыхать парня.

Стоит отметить, в Нью-Йорке и окрестностях прошли сильнейшие за историю города ливни и сильные наводнения. Дороги и жилые дома местами оказались под метровым слоем воды, метрополитен полностью прекратил работу, в аэропортах города были отменены сотни рейсов.

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