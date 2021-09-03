Давку на пакистано-афганской границе сняли на видео

Тысячи афганцев скопились на границе с Пакистаном. В давке погибло 4 человека. Видео появилось в telegram-канале «News.ru».

На кадрах видно, как беженцы в панике пытаются прорваться через афгано-пакистанскую границу. Люди кричат и суетятся.

«Я никогда еще не видел такого огромного скопления людей в Спин-Болдаке. Места не осталось, тысячи и тысячи двигались к пограничному пункту», - рассказал местный житель Абул Карим.