В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

В Минздраве оценили загруженность коек для пациентов с COVID-19

Lenta.ruиещё 6
1 час назад

В Минздраве оценили загруженность коек для пациентов с COVID-19
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Порядка 220 тысяч коек во всей России предоставлены больным COVID-19 пациентам, а также гражданам с подозрением на заболевание. Загруженность коек оценил первый заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко, передает ТАСС.

Он отметил, что свыше пяти тысяч пациентов с коронавирусом находятся в реанимационных отделениях.

«В прошлом году на пике у нас было развернуто 280 тысяч коек, на сегодняшний день у нас порядка 220 тысяч коек, но их число меняется в зависимости от ситуации. Доля свободного коечного фонда — порядка 25 процентов», — добавил Фисенко.

Он также напомнил россиянам, что следует быть осторожным и стараться предупредить болезнь, поэтому призвал всех сделать выбор в пользу вакцинации.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19, который зафиксирован в восьми регионах России. По ее словам, еще в 47 субъектах уровень заболеваемости коронавирусом снижается. Другие 30 регионов остаются на плато по этому показателю.

В мире,Виктор Фисенко,Анна Попова,Минздрав РФ,Роспотребнадзор,ИТАР-ТАСС,Россия,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители